Die Rechnung kommt ins Haus: Gema-Gebühren stoppen Tanzabende in Empfingen

Gerhard Hinger wollte Menschen zusammenbringen – mit Musik, Tanz und Gemeinschaft. Jetzt sieht er sich mit Forderungen der Gema konfrontiert.

Es hätte der Beginn einer neuen Tradition werden können: Tanzen, Singen, Geselligkeit – wie früher. Gerhard Hinger wollte mit einem besonderen Abend im Empfinger Hof das Flair vergangener Tanzlokale wieder aufleben lassen. Der Auftakt war ein voller Erfolg: Rund 70 Gäste kamen, es wurde gemeinsam gesungen, geschunkelt, getanzt – ein stimmungsvoller Abend voller Nostalgie.

Kurz nach dem Tanzabend meldet sich die Gema „Das war einwandfrei“, erinnert sich Hinger. „Den Leuten hat es gefallen. Es war so, wie ich es mir vorgestellt hatte.“ Doch der Versuch, Tanzen und Singen in einem neuen Format zu verbinden, scheiterte nicht etwa am Interesse der Gäste – sondern an der Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (Gema).

Denn kurz nach dem gelungenen Abend meldete sich die Verwertungsgesellschaft, die in Deutschland die Rechte von Musikschaffenden vertritt. Der Grund: Die Veranstaltung war öffentlich beworben worden, unter anderem in der Zeitung. „Die Gema kam auf uns zu, weil ich zu viel Werbung gemacht habe“, sagt Hinger. „Sie wollten Geld vom Hotel.“

So viel wollte die Gema haben

Etwa 100 Euro sollten gezahlt werden. Letztlich übernahm das Hotel die Gebühr. Für Hinger bleibt ein fader Beigeschmack. „Ich mache seit zwölf Jahren regelmäßig Singabende, da gab es nie Probleme“, betont er. „Aber jetzt habe ich die Gema am Hals – auch beim reinen Singen.“

An jedem zweiten Donnerstag im Monat finden die Singabende statt. Der nächste Termin ist diesen Donnerstag, 11. September, um 18.30 Uhr im Empfinger Hof.

Für den Singabend reichte er nun eine Liste ein

Nun hat er der Gema eine Liste eingereicht. Auf Hingers Liedliste stehen rund 30 alte Volkslieder – darunter Titel wie „Muss i denn zum Städtele hinaus“. „Solche alten Dinger, die kennt jeder. Da kann die Gema nichts verlangen“, sagt er. „Wenn man Schlager nachsingt, will die Gema Geld“, erklärt Hinger.

Das Singen hatte sich bereits über Jahre etabliert – das Tanzen sollte nun dazukommen. „Ich wollte einfach mal was ausprobieren“, sagt er. Doch der Versuch, daraus eine regelmäßige Veranstaltung zu machen, ist gescheitert – nicht wegen der Gäste, sondern wegen der Bürokratie.

Das Tanzlokal sollte es vier Mal im Jahr geben

„Für mich selbst ist das kein Problem“, sagt Hinger. „Ich muss damit leben.“ Aber dass gemeinnützige, kulturelle Initiativen auf diese Weise ausgebremst werden, stößt ihm bitter auf: „Man macht was für die Gemeinschaft, engagiert sich, will der Gesellschaft etwas zurückgeben – und dann kommt so etwas.“ Geplant war, den Tanz- und Singabend viermal im Jahr stattfinden zu lassen – in lockerer Runde, ohne kommerzielles Interesse. Nun bleibt es wohl bei diesem einen Versuch. „Ich habe gleich gemerkt: Meine Sänger, die wollten gar nicht unbedingt tanzen“, sagt Hinger. „Aber es hätte was werden können.“