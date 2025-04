Die Praxis ist am Marktplatz: Wie Ärztinnen in Lahr kinderlosen Paaren helfen

Neues Trainerteam Danny Singrin kehrt zum SC Kuhbach-Reichenbach zurück

Beim SC Kuhbach-Reichenbach hat in der kommenden Saison Danny Singrin als Cheftrainer das Sagen. Sein Assistent wird Manuel Hummel. Singrin ist ein ehemaliger Jugendcoach des SC und war zuletzt als Co beim Offenburger FV in der Verbandsliga im Amt.