Die Pest in Basel: Warum es Jugendliche am härtesten traf

Vor allem junge Menschen aus unteren Schichten starben im 17. Jahrhundert in Basel an der Pest.

Das Durchschnittsalter der Grabgruppe betrug gerade einmal 17,7 Jahre, wie die Universität Basel dieser Tage mitteilte. „Die Datierung dieser Gräber bietet eine seltene Gelegenheit, die Auswirkungen der Pest auf reale Menschen in einer frühneuzeitlichen Stadt wissenschaftlich zu untersuchen“, betont die Archäoanthropologin Laura Rindlisbacher. Als Teil ihrer Dissertation werteten sie und ihre Kollegen insgesamt 154 Bestattungen aus dem Friedhof des Almosens in Basel aus.

Nach der Reformation war das Barfüßer-Kloster im 16. Jahrhundert in eine Anstalt für Bedürftige und Randständige umgewandelt worden. Der ehemalige Kreuzgarten wurde als Bestattungsplatz benutzt. Teilweise lagen die Toten so dicht über- und nebeneinander, dass die Archäologen bereits während der Ausgrabung katastrophale Seuchenereignisse vermuteten.

Lebensgeschichten im Knochen gespeichert

Die 154 Individuen wurden in den vergangenen Jahren am Fachbereich Integrative Prähistorische und Naturwissenschaftliche Archäologie der Universität Basel untersucht, wie es weiter heißt. Der Archäogenetiker Ben Krause-Kyora von der Universität Kiel konnte bei fünf Bestattungen den Pesterreger Yersinia pestis nachweisen. Radiokarbondatierungen der ETH-Zürich ließen die Bestattungsgruppen unterschiedlichen Pestwellen zuordnen, die im 17. Jahrhundert über Basel hinwegfegten und Tausende das Leben kostete.

Die Altersbestimmungen legen nahe, dass Jugendliche am schwersten betroffen waren. Das Durchschnittsalter in der Grabgruppe der letzten Pestwelle betrug 17,7 Jahre. Der Schwerpunkt der Studie von Rindlisbacher lag auf Beobachtungen von Anzeichen körperlicher Arbeit sowie auf dem Gesundheitszustand der Toten. Knochen und Zähne dienten ihr als Schlüssel zu den Lebensgeschichten der Verstorbenen, heißt es weiter.

Mangelernährung und chronische Krankheiten

Minuziös untersuchte sie Verformungen, die durch Mangelernährung, chronische oder schwere Krankheiten, aber auch durch hohe Arbeitsbelastungen am Skelett entstehen. Dass in einem Almosenfriedhof überwiegend Arme und Hilfsbedürftige bestattet sind, erklärt die hohe Arbeitsbelastung, die Rindlisbacher bei vielen nachweisen konnte. Oft musste schon in der Kindheit hart gearbeitet werden.

Im Basler Stadtcasino wurden die Wissenschaftler fündig. Foto: Michael Werndorff

Ungleichheit herrschte bis in den Tod

Aus historischen Quellen sei jedoch zudem bekannt, erklärt Rindlisbacher, dass man während der letzten Pestwelle Maßnahmen verordnet hatte wie das Verbot, den Markt zu besuchen und ähnliches.

„Personen ohne soziales Netzwerk oder aus der Unterschicht konnten sich diese Maßnahmen schlichtweg nicht leisten“, gibt Rindlisbacher zu bedenken. Sie wohnten in beengten, heute unvorstellbar schlechten hygienischen Verhältnissen, mussten arbeiten und sich versorgen. Somit traf die Pest jene, die eh schon als Kinder hohen körperlichen Belastungen ausgesetzt waren, am härtesten, wie Rindlisbachers Auswertungen belegen.

Den Autoren gelingt es, für die frühe Neuzeit aufzuzeigen, wie soziale Herkunft, Ehrvorstellungen und Ansehen sich auf den Verlauf einer Krankheit auswirken – Einflussfaktoren, die bis heute die Gesundheit und medizinische Versorgung mitbestimmen. Die Bestattungen aus den Stadtcasino-Grabungen ermöglichten es so, das Schicksal von Bevölkerungsgruppen sichtbar zu machen, die in der Geschichtsschreibung sonst kaum zur Sprache kommen.