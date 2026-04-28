Die Pest in Basel: Warum es Jugendliche am härtesten traf

Vor allem junge Menschen aus unteren Schichten starben im 17. Jahrhundert in Basel an der Pest.
Das Durchschnittsalter der Grabgruppe betrug gerade einmal 17,7 Jahre, wie die Universität Basel dieser Tage mitteilte. „Die Datierung dieser Gräber bietet eine seltene Gelegenheit, die Auswirkungen der Pest auf reale Menschen in einer frühneuzeitlichen Stadt wissenschaftlich zu untersuchen“, betont die Archäoanthropologin Laura Rindlisbacher. Als Teil ihrer Dissertation werteten sie und ihre Kollegen insgesamt 154 Bestattungen aus dem Friedhof des Almosens in Basel aus.