Das Sommer- Einkaufs- und Musikevent geht am 21. Juli in seine 4. Auflage: Ursprünglich konzipiert, um die Beeinträchtigungen der Brückenbaustelle etwas abzufedern, ist der „ Brückensommer“ mittlerweile ein fester Bestandteil im Veranstaltungsreigen.

Das Zusammenspiel aus längeren Shoppingzeiten bis 21 Uhr und Livemusik in der gesamten Innenstadt hat viele Freunde gewonnen. Freuen darf man sich in diesem Jahr auf einen breiten Musikstilmix a an acht verschieden Orten über die gesamte Innenstadt verteilt. Vom Singer/Songwriter bis zur siebenköpfigen Oldie-Band ist für jeden Musikgeschmack etwas dabei.

Theatersommer

Beginnend beim Klostergarten bis hin zum Bahnhof spannt sich der musikalische Bogen über die Horber Innenstadt. Künstlerisch angereichert wird der Abend zusätzlich durch den 9. Theatersommer von Dorothee Jakubowski mit dem Stück „Das Lied von der Erde“. Veranstaltet von das Chamaeleon-Theaterwelten steht die Bühne neben der Dualen Hochschule in Richtung Hallenbad. Der Theatersommer ist Freitag und Samstag. Der Beginn jeweils 19.30 Uhr. Im Vorverkauf sind Karten bei der Buchhandlung Kohler und der Horber Stadtinformation erhältlich.

Die beteiligten Horber Geschäfte bieten Aktionen, und auch die Gastronomie wird gut vorbereitet sein. Eine zusätzliche Bewirtung wird am Unteren Markt angeboten. Dort öffnen auch die dort angesiedelten Manufakturen ihre Türen.

Wo findet was statt? Zur besseren Orientierung hier alle acht Livemusik Locations:

1. Location: Kulturgaststätte Kloster-Klostergarten

Im Kloster spielt das Trio „Kurverwaltung“ Blues, Jazz, Rock, Pop und Schlager – aber auf seine eigene, verblüffend kreative Art.

2. Location: Unterer Markt –Marktbrunnen

Aljoscha Konter, der sympathischen Wahl-Stuttgarter, der sein eigenes Musikgenre als „Liebemacher-Pop“ betitelt, macht am liebsten eines: Vor Menschen zu musizieren und das in waschechter Liedermacher-Manier.

3. Location: Hirschgasse – „Angi’s Kneiple“

Jörg Bossenmaier und seinen Bruder Frank sind vielen in der Region von der Heavy-Metal Formation Black-Leaf Draft bekannt. Mit Open Minds packen die Brüder jetzt ihre Akustikgitarren aus und lassen es ausnahmsweise mal etwas ruhiger angehen. Das Duo bietet seinem Publikum ein breites musikalisches Genre an.

4. Location: Mühlgässle – „Goldener Adler“

Die gute Laune Band „Brillant“ist vielen Horbern durch ihre zahlreichen Auftritte der jüngeren Vergangenheit ein Begriff. Mit deutschen Hits, aktuellen Schlagern und internationalen Evergreens und Oldies begeistern Frontfrau Sylvia, Walter und Charly seit vielen Jahren ihr Publikum. Die Band freut sich wenn das Publikum ein Tänzchen wagt.

5. Location: Mühlgässle – „Apulia“

Bella Musica aus bella Italia gibt es erstmalig beim 4. Horber Brückensommer im Mühlgässle neben dem Ristorante Apulia. Aldo ist waschechter Italiener und unterhält sein Publikum mit allen bekannten italienischen Liedern der letzten Jahrzehnte, die auch nicht Italiener mitsingen können.

6. Location: Neckarstraße – Holzdeck – „La Dolce Vita“

Wer handgemachte Live Musik im professionellen Stil mag, ist bei Soulprint genau richtig und wird diese Band lieben. Sabrina und ihre vier Musiker-Kollegen hinterlassen mit ihrer stimmungsvollen Songauswahl einen bleibenden Eindruck.

7. Location: Inselspitze Flößerwasen – „Flößer 77“

Egal ob Kneipennacht, Firmenfeier, Open-Air-Konzert oder Straßenfest, die siebenköpfige Band Groove Commission bereichert alle musikalischen Events. Ebenso fühlt sich die aus dem Raum Böblingen stammende Formation in vielen Stilrichtungen zuhause: Rock, Pop oder Blues, egal ob Oldie oder aktueller Charthit.

8. Location: Bahnhofvorplatz – „Gleis Süd“

Karibisches Lebensgefühl in all seinen Facetten versprüht Roberto Santamaria mit seiner Musik voller Lebenslust und Good-Feeling. Dafür ist er in ganz Baden-Württemberg bekannt und seit zwei Jahren kennt man ihn auch in Horb. Entspannen und sich vom Rhythmus einfach mitreisen lassen. Das versteht der Künstler aus Havanna in Perfektion. Der Cocktail aus kubanischer und lateinamerikanischer Musik bringt jedes Publikum in Schwung.