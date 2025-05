„Die Ortenau bewegt sich“: Warum es sich lohnt, das Auto mal stehen zu lassen

Beim Stadtradeln tritt die Ortenau aktuell kräftig in die Pedale. Doch auch ansonsten lohnt es sich, aktiver zu sein. Denn das ist nicht gut fürs Klima und die Gesundheit, sondern macht auch schlau, wie die Aktion „Die Ortenau bewegt sich“ zeigen will.

„Wir wollen die Ortenau dazu bewegen, sich zu bewegen“, stellte Angela Schickler vom Präventionsnetzwerk Ortenaukreis (PNO), die Aktion vor, deren Plakate aktuell in Kitas und Schulen hängen. Der Arbeitskreis Klimawandel und Gesundheit der Kommunalen Gesundheitskonferenz will Kindern und Erwachsenem im Mai deutlich machen, warum es sich lohnt, das Auto stehen zu lassen und stattdessen aufs Fahrrad umzusteigen oder zu Fuß zu gehen. Das Stadtradeln bis zum 21. Mai könnte dafür ein erster Anstoß sein.

Fahrräder und Fußgänger sollten in der Verkehrsordnung in Deutschland ohnehin viel weiter oben stehen, fordert Christof Wettach. Dabei geht es dem Kinderarzt nicht um Idealismus, sondern um die Gesundheit seiner kleinen Patienten – und die hängt auch mit ausreichend Bewegung sowie dem Klimaschutz zusammen.

„Wir müssen uns bewusst sein, dass der Klimawandel etwas mit unserer Gesundheit macht“, betonte Evelyn Bressau, Leiterin des Gesundheitsamtes und fachliche Leitung der kommunalen Gesundheitskonferenz (KGK). Europa sei der Kontinent, der am stärksten vom Klimawandel betroffen sein werde. In 20 Jahren wird damit gerechnet, dass es 80 Tage im Jahr geben werde, an denen die Temperaturen zwischen 30 und 45 Grad liegen werden. Das werde Folgen für die Gesundheit jedes Einzelnen haben.

Kinderarzt betont: „Bewegung macht schlau“

Doch nicht nur aus Klimaschutzgründen lohne es sich, das Auto stehen zu lassen: „Bewegung macht schlau“, so Wettach. Zudem senke sie die Risiken für Bluthochdruck, Diabetes, Demenz und Krebs – ganz zu schweigen davon, dass Bewegung auch gut für die mentale Gesundheit sei. Kurzum: Es gebe viele gute Gründe, die eigene Bewegung im Alltag zu erhöhen, weiß der Kinderarzt mit Blick auf die Zukunft seiner Patienten.

Das Interesse zu mehr Bewegung gebe es in der Ortenau jedenfalls, erklärte Sandra Bequier von der Tourismusförderung, die auch für die Aktion Stadtradeln verantwortlich ist. Die Begeisterung dafür nehme von Jahr zu Jahr zu, im nationalen Wettbewerb belege der Ortenaukreis den neunten Platz – eine respektable Leistung. Nun gelte es, auch nach dem Stadtradeln aktiv zu bleiben.

Diese Veranstaltungen gibt es bei „Die Ortenau bewegt sich“

Beim Vortrag „Jedem Kind ein Fahrrad, das wär’s!“

zeigen vier Redner am Dienstag, 6. Mai, von 20 bis 21.30 Uhr, wie Teilhabe, kindliche Gesundheit und Verkehrswende Hand in Hand gehen. Die Online-Zugangsdaten zur Zoom-Konferenz finden sich unter: https://www.lzaktuell.de/1tw.

Bei „Bewegen macht schlau, bewegen in der Natur hält gesund“

wird am Mittwoch, 14. Mai, von 17 bis 19 Uhr vor Ort in Seelbach erläutert, welche positiven Effekte Waldspaziergänge haben können. Treffpunkt ist am Kempfenhof, Litschental 108.

Bei „Achtsam den (Bann-)Wald im Nationalpark Schwarzwald genießen“

können die Teilnehmer am Montag, 19. Mai, von 14 bis 17 Uhr bei Atem- und Achtsamkeitsübungen die beruhigende Kraft des Waldes entdecken. Treffpunkt ist vor dem Nationalpark Ruhestein (Treppe). Eine Anmeldung bis 15. Mai per E-Mail an kgk@ortenaukreis.de ist nötig.

Beim Vortrag „Bewegen macht schlau und gesund – unterwegs als Familie“

am Mittwoch, 21. Mai, ab 19 Uhr im katholischen Pfarrzentrum Ettenheim gibt es inspirierende Impulse für mehr gemeinsames Unterwegssein als Familie.

Bei „Rollern, zuhören, quizzen“

am Samstag 24. Mai, von 11 bis 17 Uhr lernen Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren anhand eines Rollerparcours, wie man körperliches, geistiges und seelisches Gleichgewicht findet. Veranstaltungsort ist das SFZ am Mühlbach in Offenburg (Vogesenstraße 14a)

Die preisgekrönte Dokumentation „Metropolen in Bewegung – wie gelingt die Verkehrswende?“

zeigt am Mittwoch, 28. Mai, ab 19 Uhr im Kinocenter Haslach Lösungen für eine neue urbane Mobilität – von Barcelona bis Singapur. Eintritt: sechs Euro.