So will Thomas Hermann für die Demokratie einstehen

1 Bei der 116. Mahnwache seit Kriegsbeginn in der Ukraine übergab Andreas Solleder (links) den „Trossinger Appell“ mit 476 Unterschriften an die SPD-Bundestagsabgeordnete Derya Türk-Nachbaur (rechts). Auch der kurz danach in den Trossinger Gemeinderat gewählte Thomas Hermann (hinten Zweiter von rechts) war mit dabei. Foto: Ingrid Kohller

Bei den Kommunalwahlen am 9. Juni wurden sie erstmals in den Gemeinderat von Trossingen gewählt. In einer Serie stellen wir alle elf „Neulinge“ vor. Heute: Thomas Hermann. So will der Lehrer Gesicht zeigen und sich für bessere Bedingungen einsetzen.









Thomas Hermann ist 64 Jahre alt und wurde in den neuen Gemeinderat von Trossingen gewählt. Er ist damit der zweitälteste der elf Neulinge, die am 22. Juli in ihr fünf Jahre währendes Amt verpflichtet wurden.