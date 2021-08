Tests gegen Schweiz und England Deutsche U19 kommt nach Bad Dürrheim

Nun ist es fix – die deutsche U19-Nationalmannschaft bestreitet zwei Testspiele im Salinenstadion von Bad Dürrheim. Am Freitag, 3. September, geht es in der Kurstadt gegen die Schweiz, am Montag, 6. September, gibt England in Bad Dürrheim die Visitenkarte ab.