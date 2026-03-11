Die Neue im «Tatort» Dortmund: Sophia Burtscher wird neue Tatort-Kommissarin in Dortmund

In der jüngsten Folge der Dortmunder «Tatort» ermittelte Stefanie Reinsperger zum letzten Mal als Rosa Herzog. Wer folgt ihr nun an der Seite von Peter Faber? Der WDR lüftet das Geheimnis.

Dortmund - Sophia Mercedes Burtscher wird neue TV-Hauptkommissarin im Dortmunder "Tatort". Die 35-Jährige werde in der derzeit entstehenden Folge "Blut und Wasser" (Arbeitstitel) als Leo Sturm erstmals an der Seite von Ermittler Peter Faber (Jörg Hartmann) und der Leiterin der Mordkommission Ira Klasnic (Alessija Lause) im Einsatz sein, teilte der WDR mit.

Die Schauspielerin folgt auf Stefanie Reinsperger, die in der jüngsten Folge "Schmerz" unter dramatischen Umständen als Hauptkommissarin Rosa Herzog ausgeschieden war.

Es sei ihr "eine Ehre", zitierte der Sender die Neue. Sie freue sich darauf, Ermittlerin Leo den Zuschauerinnen und Zuschauern näherzubringen, denn die Figur habe "einige Geheimnisse im Gepäck." Leo Sturm sei "eine außergewöhnlich scharfsinnige und kompromisslose Ermittlerin, die lieber auf sich selbst vertraut als auf Teamwork", verriet der Westdeutsche Rundfunk. Wann die Episode ausgestrahlt wird, ist noch offen.

Wer ist die Neue im Ruhrgebietsteam?

Burtscher stammt aus Bregenz in Österreich und stand in vielen Theatern wie in Wien, Zürich oder Stuttgart auf der Bühne. Laut WDR war sie bereits während ihres Schauspielstudiums in Salzburg festes Ensemblemitglied am Schauspiel Köln bis 2022. Sie gehörte zum Hauptcast der Netflix-Serie "King of Stonks" und wirkte in "Stromberg – Der neue Film" mit, Kinostart war Ende 2025. Auch TV-Krimis kennt sie aus Engagements wie dem "Tatort" Köln mit der Folge "Gefangen" (2019) oder aus der ARD-Reihe "Die Diplomatin".