Die neue Generation der Jagd: „Frauen machen sich eher darüber Gedanken, wo das Fleisch herkommt“

1 Es gibt immer mehr Frauen mit Jagdschein – Jungjägerin Sandra Saller ist eine von ihnen. Foto: Privat

In Deutschland gibt es so viele Jäger wie nie zuvor – darunter immer mehr Frauen. Warum? Eine Jungjägerin im Kreis Freudenstadt erzählt, was ihr Antrieb war, den Jagdschein zu machen.









460.771 Menschen mit Jagdschein – eine Rekordzahl. Noch nie gab es in Deutschland laut Katharina Daiss, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit und Marketing beim Landesjagdverband Baden-Württemberg, mehr Menschen mit Jagdschein. In Baden-Württemberg sind es 51.388. Und die Jagd wird weiblicher. So stieg der Anteil der Frauen im Landesjagdverband laut einer Mitgliederbefragung von sieben Prozent in 2016 auf elf Prozent in 2022 an.