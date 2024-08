Das gab’s noch nie: Die amtierenden deutschen Fußballmeister haben den Testturm in Rottweil besucht.

Auf dem Testturm ist man hohen Besuch gewohnt – der Deutsche Meister im Fußball war aber noch nicht darunter. Jetzt hat der amtierende deutsche Fußballmeister Bayer Leverkusen den beeindruckenden TK Elevator Testturm in Rottweil besucht.

Beate Höhnle, Testturm Managerin, TK Elevator, betont in einer Mitteilung: „Die Anziehungskraft unseres Turms ist enorm, und es ist uns eine Ehre, den amtierenden deutschen Meister bei uns begrüßen zu dürfen.“

Die Mannschaft habe an einem exklusiven Abendessen auf der Besucherplattform teilgenommen und eine spezielle Führung durch den Testturm erhalten. Die Veranstaltung bot Bayer 04 Leverkusen so die einzigartige Gelegenheit, eine der innovativsten technischen Einrichtungen Europas zu besichtigen und die neuesten Entwicklungen in der Aufzugstechnik hautnah zu erleben, heißt es.

Mannschaftsabend des Trainingslagers

Thomas Eichin, Direktor Lizenz, von Bayer 04 Leverkusen: „Wir freuen uns, unseren traditionellen Mannschaftsabend im Trainingslager in diesem Jahr hier ausrichten zu können.

Für alle war es ein besonderes Erlebnis, verbunden mit ein bisschen Nervenkitzel. Von hier oben auf den Schwarzwald zu blicken, ist einmalig. Wir bedanken uns für die große Gastfreundschaft und den gelungenen Abend.“

Über TK Elevator

TK Elevator ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich des vertikalen Transports und der urbanen Mobilität. TK Elevator wurde nach der Abspaltung vom thyssenkrupp Konzern im Jahr 2020 eigenständig. Im Geschäftsjahr 2022/2023 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund neun Milliarden Euro und hat rund 50 000 Mitarbeiter, 25 000 Servicetechniker und über 1000 Standorten weltweit.