Glück im Spiel: Der Ortenaukreis ist an der Spitze der Lotto-Gewinne.

Der Südwesten im Lotto-Glück: 31 Tipperinnen und Tipper sind im vergangenen Jahr Millionärin oder Millionär geworden. Doch wie verteilen sich die Gewinne auf die Region? Und wohin floss der dickste Gewinn?















Baden-Württemberg - 31 Mal haben Menschen aus dem Südwesten im Jahr 2022 Millionen-Gewinne im Lotto, Eurojackpot und den übrigen Spielarten erzielt. Das sind acht weniger als im Vorjahr.

Wohin in der Region der größte Gewinn geflossen ist? In den Ortenaukreis! In Kehl gewann ein Glückspilz im Spiel 77 am 14. Mai rund 1,9 Millionen Euro. Nur wenige Wochen vorher, am 23. April, hatte ein Tipper bei Offenburg 677.777 Euro im Spiel 77 gewonnen. Am 20. Mai ging außerdem ein Gewinn in Höhe von rund 670.000 Euro im Eurojackpot in die Ortenau.

Auch im Schwarzwald-Baar-Kreis gab es - wie im Vorjahr - einen Millionengewinn. Am 8. November hat ein anonymer Tipper in Villingen-Schwenningen 1,21 Millionen Euro aus dem Eurojackpot nach Hause geholt. Beim Spiel "6aus49" verzeichnete ein anderer Kreis ebenfalls einen glücklichen Gewinner. 1,7 Millionen Euro flossen am 10. Dezember an einen Tipper im Zollernalbkreis.

1200 mal über 100.000 Euro

Insgesamt erzielten 2022 bundesweit 1.200 Spielteilnehmer einen Gewinn von mindestens 100.000 Euro bei Lotterien. Hiervon wurden 187 mit einem Volltreffer zum Millionär. Die meisten Neu-Millionäre gab es 2022 in Nordrhein-Westfalen (45), gefolgt von Bayern und Baden-Württemberg (jeweils 31) sowie Niedersachsen (15).

Den höchsten je in Deutschland erzielten Lotteriegewinn mit 120 Millionen Euro kassierte im November 2022 ein Spielteilnehmer aus Berlin bei Eurojackpot. Ebenso ging im Mai 2022 ein Gewinn in Höhe von mehr als 110 Millionen Euro bei Eurojackpot über einen Internet-Tipp nach Nordrhein-Westfalen. Den dritthöchsten Gewinn im Jahr 2022 erzielte ein Spielteilnehmer aus Hessen bereits im April: 45 Millionen Euro bei "6aus49".

Hinweis: Glücksspiel kann süchtig machen. Infos und Hilfe unter www.bzga.de.

Die Lotto-Gewinne in der Region über 100.000 Euro: