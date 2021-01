Die Lottogewinner 2020 Wo leben die meisten Glückspilze?

Die Antwort: in den Zollernalbkreis! Dort gewann ein Glückspilz im Lotto 6aus49 am 10. Oktober über 42,5 Millionen Euro. Einen Gewinn dieser Höhe gab es zuvor deutschlandweit noch nie. Außerdem durften sich gleich zwei Tipper mit einem Systemschein aus dem Landkreis Calw am 1. Mai über jeweils rund 6,1 Millionen Euro aus dem Eurojackpot freuen. Im Ortenaukreis schaffte es am 8. Januar ein Spieler aus Lahr, rund 1,4 Millionen Euro abzuräumen. Außerdem gewann ein Spieler aus Offenburg dank einer Zwangsausschüttung im Spiel 77 am 18. November über 2,8 Millionen Euro.