1 Zum Abschied war die Tanzfläche im Top 10 nochmals mit vielen Partygängern gefüllt. Foto: Roth

Das Top 10 im Balinger Gewerbegebieht Gehrn ist Geschichte. Am Wochenende verabschiedeten sich hunderte Partygäste mit zwei rauschenden Partys von der Diskothek.









Link kopiert



Eine Ära ist zu Ende gegangen. Das Top 10 hat geschlossen und Balingens Nachtleben damit eine Institution verloren.32 Jahre lang tanzten in der Diskothek auf Gehrn das Balinger Partyvolk die Nächte durch. Gleich zwei Mal gab es am Wochenende die Gelegenheit, sich vom „Toppes“ zu verabschieden. Beide Abschiedspartys, sowohl die am Freitagabend, als auch die am Samstag, waren komplett ausverkauft und die Tanzfläche platzte aus allen Nähten.