Die letzte Lücke im Sortiment: Schwarzwaldmilch eröffnet Käsetheke in ihrem Freiburger Milchladen

Das Unternehmen Schwarzwaldmilch hat an seinem Standort in Freiburg das Angebot ergänzt. Dort befindet sich künftig im eigenen Milchladen auch eine Käsetheke.

Seit knapp zwei Jahrzehnten betreibt die Genossenschaftsmolkerei Schwarzwaldmilch an ihrem Hauptsitz in Freiburg einen hauseigenen Milchladen. Ein Erfolgsmodell, das vergangene Woche allerdings geschlossen bleiben musste. Denn am Kopfende des 80 Quadratmeter großen Verkaufsraums wurde über drei Arbeitstage hinweg eine Käsetheke für mehr als 100.000 Euro eingebaut.

Damit gehe für das Unternehmen nichts weniger als ein Traum in Erfüllung, so Marketing- und Vertriebsleiter Jens Müller im Rahmen der Präsentation. Die letzte Wertschöpfungs- und Marktlücke in der „Milchstraße“ von der Pulverproduktion in Offenburg über die Freiburger Milch- und Joghurtangebote bis hin zum feurigen Chili-Hartkäse aus dem Allgäu werde nun geschlossen.

Übernahme der Molkerei Bauhofer ebnete den Weg

Dass es so kommen konnte, ist der Tatsache zu verdanken, dass die Molkerei Anfang 2026 die Familienkäserei Bauhofer in Bodnegg im württembergischen Allgäu übernehmen konnte.

Zuvor hatte das Unternehmen beim Thema Käse bereits über zwei Jahre hinweg mit der Molkerei kooperiert. Bauhofer (gegründet 1911) und die Schwarzwaldmilch (seit 1921 am Markt) seien ein ideales Gespann, so Müller und der Käsesommelier Martin Härle, der die Produkte der Käserei in Freiburg vorgestellt hat: „Viel Liebe“ brauche so ein Allgäuer Käse, so Härle. „Es geht wirklich nur mit Liebe.“

Bauhofer hätte, bei aller Liebe zum Käse, ohne den neuen Freiburger Partner mangels Firmennachfolger vor einer ungewissen Zukunft gestanden, so Härle. So aber erfahre man durch die Partnerschaft mit den Freiburgern schon nach wenigen Monaten einen spürbaren Schub beim Käseabsatz.

Rund 70 Käsesorte werden derzeit angeboten. Foto: Stefanie Salzer-Deckert

Zuvor waren die Pläne der Freiburger Molkerei nicht aufgegangen, am Titisee im Hochschwarzwald eine eigene Käserei zu bauen.

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Die neue Käsetheke der Schwarzwaldmilch startete mit über 70 Sorten Käse sowie einem abwechslungsreichen Antipasti-Angebot ihren Betrieb, und der Andrang der Kundschaft war bereits groß. „Rund 80 Prozent der Käseauswahl kommen von der Käserei Bauhofer, der Rest wird beim Großhändler Käse-Caduff in Rottweil dazugekauft“, erklärte Jens Müller.

Das Angebot wird durch Antipasti ergänzt. Foto: Stefanie Salzer-Deckert

Wichtig sei neben der Qualität und Breite des Angebots vor allem die Beratungskompetenz des Teams im Laden. Der Milchladen der Molkerei erfahre dadurch eine weitere Aufwertung seiner ohnehin breiten regionalen Angebotspalette, die vom Schwarzwälder Schinken über die hauseigene „Milchladen“-Marke und den kultigen „Stefans Käsekuchen“ bis hin zu den angesagten „Velike“-Hafermilchprodukten der Schwarzwaldmilch-Tochter Black Forest Nature GmbH in Offenburg reicht.

Schwarzwaldmilch in Zahlen

Die Schwarzwaldmilch

beschäftigt an ihren drei Standorten in Freiburg, Offenburg und Bodnegg aktuell rund 450 Menschen und verarbeitet die Milchanlieferungen von rund 800 überwiegend kleineren, familiengeführten Höfen im Südwesten. Im vergangenen Jahr wuchs der Umsatz der Schwarzwaldmilch-Gruppe um rund 4 Prozent auf 271,4 Millionen Euro.

Der Umsatz im Markensortiment

stieg im Schnitt um 12 Prozent, wobei Protein-Produkte mit einem Plus von 106 Prozent regelrecht durch die Decke gingen. Aber auch die Markenprodukte Bio-Heumilch (plus 20 Prozent), LAC lactosefrei (plus 9 Prozent) und die Landliebe-Lizenzprodukte (plus 10 Prozent) seien gefragt gewesen, so Geschäftsführer Andreas Schneider: „Das zeigt, dass unsere Marken und Produkte ein hohes Vertrauen bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern genießen.“

Der Exportanteil,

der zu mehr als 50 Prozent durch Pulverprodukte aus Offenburg generiert wurde, lag bei 11 Prozent. Insgesamt wurden von der Schwarzwaldmilch 261,8 Millionen Kilogramm Milch verarbeitet. Der durchschnittliche Auszahlungspreis für die Landwirte lag zwischen 57,45 Cent/Kilogramm (konventionelle Milch) und 70 Cent/Kilogramm (Biomilch).