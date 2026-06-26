Die letzte Lücke im Sortiment: Schwarzwaldmilch eröffnet Käsetheke in ihrem Freiburger Milchladen

Das Unternehmen Schwarzwaldmilch hat an seinem Standort in Freiburg das Angebot ergänzt. Dort befindet sich künftig im eigenen Milchladen auch eine Käsetheke.
Seit knapp zwei Jahrzehnten betreibt die Genossenschaftsmolkerei Schwarzwaldmilch an ihrem Hauptsitz in Freiburg einen hauseigenen Milchladen. Ein Erfolgsmodell, das vergangene Woche allerdings geschlossen bleiben musste. Denn am Kopfende des 80 Quadratmeter großen Verkaufsraums wurde über drei Arbeitstage hinweg eine Käsetheke für mehr als 100.000 Euro eingebaut.