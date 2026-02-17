Die Lage im Überblick: Ukraine und Russland führen neue Verhandlungen in Genf

Auf neutralem Boden loten Unterhändler der Ukraine und Russlands Bedingungen für ein Kriegsende aus. Das Misstrauen ist groß. Bei der Anreise muss der russische Tross einen Umweg in Kauf nehmen.
Genf/Kiew/Moskau - Hochrangige Vertreter Russlands und der Ukraine verhandeln ab heute in der Schweiz wieder über ein Ende des vor vier Jahren begonnen russischen Angriffskriegs. Während die ukrainische Seite bei den unter Vermittlung der USA geführten Gesprächen in Genf vor allem humanitäre Fragen und Sicherheitsgarantien in den Mittelpunkt stellen möchte, will Russland dem Nachbarland dauerhafte Gebietsabtretungen abringen. Der ukrainische Präsident Wolodymr Selenskyj warf den Russen vor, derweil schon die nächste Welle schwerer Angriffe auf ukrainische Städte zu planen.