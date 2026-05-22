Die Lage im Überblick: Ukraine-Rolle für Europäer? - Selenskyj berät mit Partnern

Weil der Friedensprozess für die Ukraine stockt, spricht Selenskyj mit seinen europäischen Verbündeten. Diese müssen erst einmal erreichen, dass Washington und Moskau sie ernst nehmen.
Kiew - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will heute mit den Staats- und Regierungschefs aus Deutschland, Frankreich und Großbritannien über den stockenden Friedensprozess beraten. "Ich habe ein Gespräch mit den Partnern der E3 (Europa 3) geplant", sagte er in einer Videobotschaft, die in der Stadt Slawutytsch nördlich von Kiew aufgezeichnet wurde.