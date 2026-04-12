Die Lage im Überblick: Ukraine beklagt Hunderte Verstöße gegen Osterwaffenruhe

Seit Samstagnachmittag gilt im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine eine Waffenruhe zum orthodoxen Osterfest. Beide Seiten beklagen Verstöße, die meisten aber führt Kiew auf.
Kiew/Moskau - Die Ukraine hat Russland Hunderte Verstöße gegen die von Kremlchef Wladimir Putin selbst angeordnete Waffenruhe zum orthodoxen Osterfest vorgeworfen. Der ukrainische Generalstab in Kiew teilte am Abend mit, dass er 469 Verletzungen der Waffenruhe registriert habe. Es habe nicht nur Hunderte Angriffe mit Drohnen gegeben, sondern auch 153 Fälle von Beschuss und 22 Erstürmungen. Eine offizielle Aufkündigung der Waffenruhe, die 32 Stunden lang bis Sonntagabend gelten soll, gab es aber demnach nicht.