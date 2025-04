Die Lage im Überblick: Trumps Ukraine-Diplomatie in Rom ohne greifbare Ergebnisse

3 Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj betont in Rom bei den Treffen mit Verbündeten, dass Kiew bereit sei zu einem bedingungslosen Waffenstillstand. Foto: Uncredited/Ukrainian Presidential Press Service/AP/dpa

Erstmals seit ihrem Streit im Februar reden US-Präsident Trump und Kiews Staatschef Selenskyj am Rande der Papst-Trauerfeier über den Ukraine-Konflikt. Da bekräftigt Moskau Dialogbereitschaft.









Rom/Moskau - Nach einem Gespräch von US-Präsident Donald Trump mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj in Rom am Rande der Trauerfeier für Papst Franziskus gibt es neue Hoffnung auf eine Waffenruhe im Krieg in der Ukraine. Selenskyj betonte nach den einzelnen Treffen mit Trump, mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron, Italiens Regierungschefin Georgia Meloni und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, dass die Ukraine zu einem bedingungslosen Waffenstillstand bereit sei. Nun sei Russland aufgefordert, dem zuzustimmen.