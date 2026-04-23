Die Lage im Überblick: Trump gibt Teheran nur noch wenig Zeit

Waffenruhe auf der Kippe: Der Iran setzt auf Stärke, Trump erhöht den Druck. Lässt sich Teheran doch noch dazu bewegen, an den Verhandlungstisch zurückkehren?
Teheran/Washington - US-Präsident Donald Trump gibt dem Iran Berichten zufolge nur noch wenige Tage Zeit für einen Vorschlag zur Beendigung des Krieges. Teheran sieht sich jedoch mit der Blockade der für die Weltwirtschaft wichtigen Straße von Hormus in einer Position der Stärke. Vermittlerstaaten, darunter die Türkei, Pakistan und Ägypten, bemühen sich nach Informationen des "Wall Street Journal" fieberhaft, ein neues Treffen der beiden Seiten zu arrangieren, möglicherweise für diesen Freitag. Die USA wie auch der Iran warnten, sie seien bereit, die Kämpfe wieder aufzunehmen.