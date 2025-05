Nahost: Gaza: EU-Fraktionsvorsitzende fordern Ende der Hilfsblockade

1 Die Fraktionsvorsitzenden fordern auch die EU-Kommission zu "proaktiven diplomatischen Bemühungen" für einen dauerhaften Waffenstillstand auf. Foto: Abdel Kareem Hana/AP/dpa

Die humanitäre Lage im Gazastreifen ist katastrophal, seit Wochen kommen keine Hilfsgüter mehr durch. Fraktionsvorsitzende von konservativ bis links fordern gemeinsam eine Aufhebung der Blockade.









Link kopiert



Brüssel - Mehrere Fraktionsvorsitzende des Europäischen Parlaments fordern Israel auf, umgehend wieder Hilfsgüter in den Gazastreifen zu lassen. "Wir fordern die israelischen Behörden auf, in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen und humanitären Organisationen, unverzüglich Maßnahmen zu ergreifen, um der palästinensischen Bevölkerung im Gazastreifen ungehinderten Zugang zu lebenswichtiger humanitärer Hilfe sicherzustellen", heißt es in der Erklärung, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Zuvor hatte der "Spiegel" berichtet.