Die Lage im Überblick: Selenskyj will Datum für EU-Beitritt - Nato berät zu Ukraine

Selenskyj pocht auf einen EU-Beitritt und stellt eine neue Forderung. Zu einer möglichen Wahl in seinem Land zeigt er sich zurückhaltend. Derweil berät auch die Nato zur Ukraine.
Kiew/Brüssel - In der Diskussion um einen EU-Beitritt der Ukraine fordert Präsident Wolodymyr Selenskyj, ein genaues Datum dafür in einem möglichen Abkommen für eine Beendigung des Kriegs mit Russland festzuhalten. Zugleich knüpfte er eine Präsidentenwahl in seinem kriegsgeplagten Land in einem Post auf X erneut an die Sicherheitslage. In Brüssel kommen heute unterdessen die Verteidigungsminister der Nato-Staaten zusammen, um einmal mehr um die Unterstützung der Ukraine und die Bemühungen um einen Ausbau von Abschreckung und Verteidigung zu sprechen.