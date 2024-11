Die Lage im Überblick: Selenskyj: Brauchen Waffen gegen nordkoreanische Soldaten

4 Selenskyj klagt über Teilnahmslosigkeit des Westens. (Archivbild) Foto: Susan Walsh/AP/dpa

Nordkoreanische Soldaten rücken in russischen Uniformen an die Frontlinien der Ukrainer heran. Der Westen aber schaue teilnahmslos zu, beklagt Präsident Selenskyj. Dabei droht Kiew weiteres Übel.









Kiew - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat das Fehlen von Waffen beklagt, um die an die Front heranrückenden nordkoreanischen Soldaten in den Diensten der russischen Arme zu bekämpfen. "Wir können alle Orte sehen, wo sich diese nordkoreanischen Soldaten aufhalten, jedes Lager", sagte er in seiner allabendlichen Videoansprache. "Wir könnten vorab zuschlagen, wenn wir denn die Möglichkeit und Reichweite (der Waffen) hätten."