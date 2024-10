Die Lage im Überblick: Putin sieht sich auf Erfolgskurs - auch in der Ukraine

1 Putin sieht sich auf dem Brics-Gipfel gestärkt und in seinem Angriffskrieg auf dem Vormarsch. Foto: Alexander Zemlianichenko/AP/dpa

Kremlchef Putin zeigt sich zufrieden mit den Ergebnissen des Brics-Gipfels. Auch die Lage an der Front sieht er optimistisch. Berichte über nordkoreanische Soldaten kommentiert er auf seine Weise.









Link kopiert



Kasan - Russlands Militär hat aus Sicht von Präsident Wladimir Putin weiterhin die Oberhand im Angriffskrieg gegen die Ukraine und zuletzt weitere Erfolge auf dem Schlachtfeld erzielt. Am Ende des Brics-Gipfels in Russland sprach der Kremlchef aber auch über den klaren Wunsch Chinas und Brasiliens nach einer friedlichen Lösung des Konflikts. Man sei weiterhin zu Verhandlungen bereit, jedoch nur unter bestimmten Voraussetzungen, sagte Putin auf der Abschlusspressekonferenz des Spitzentreffens in der Millionenstadt Kasan an der Wolga.