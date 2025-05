Die Lage im Überblick: Kreml schlägt der Ukraine neue Verhandlung am Montag vor

Kreml schlägt der Ukraine neue Verhandlung am Montag vor

3 Moskau schlägt eine neue Verhandlungsrunde an diesem Montag in Istanbul vor. (Archivbild) Foto: Handout/Türkisches Außenministerium/dpa 3 Bilder - Fotostrecke öffnen Bei einem Berlin-Besuch des ukrainischen Präsidenten Selenskyj sagt Deutschland Unterstützung beim Raketenbau zu. Moskau schlägt derweil weitere Gespräche vor - Kiew erwartet vorher aber ein Papier.







Moskau - Im Ringen um ein Ende des Ukraine-Kriegs schlägt Russland der Regierung in Kiew eine weitere direkte Gesprächsrunde über eine Waffenruhe an diesem Montag vor. Die Verhandlungen sollten wieder in Istanbul stattfinden, sagte Außenminister Sergej Lawrow nach Angaben der Staatsagentur Tass. Die russische Delegation sei bereit, dort dem ukrainischen Team ein Memorandum vorzustellen. Das Papier lege die russische Position zu "allen Aspekten einer zuverlässigen Überwindung der Grundursachen der Krise" dar.