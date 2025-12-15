Die Lage im Überblick: Intensive Ukraine-Verhandlungen gehen in Berlin weiter

Nach einem Treffen von Unterhändlern gibt es positive Signale von der US-Seite. Heute gehen die Bemühungen um einen Frieden in der Ukraine weiter. Könnte es bald zu einem Durchbruch kommen?
Berlin - Das diplomatische Ringen um ein mögliches Ende des Ukraine-Kriegs geht heute in Berlin auf höchster Ebene weiter. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und die vom Sondergesandten Steve Witkoff angeführte US-Delegation wollen ihre intensiven Gespräche fortsetzen. Selenskyj wird zudem von Kanzler Friedrich Merz (CDU) empfangen, am Abend steht dann ein europäisches Spitzentreffen unter anderem mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der britischen Premierminister Keir Starmer an.