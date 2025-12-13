Wie könnte ein Kompromiss im Ukraine-Konflikt aussehen? In Berlin beraten internationale Spitzenpolitiker über Territorien, Sicherheitsgarantien und eingefrorenes russisches Geld.
Kiew/Berlin/Brüssel - Das Ringen zwischen der Ukraine, ihren europäischen Verbündeten und den USA um einen Friedensplan geht in die entscheidende Phase. Am Montag wird der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in Berlin erwartet, um mit Bundeskanzler Friedrich Merz, einer Reihe europäischer Staats- und Regierungschefs sowie den Spitzen von EU und Nato zu sprechen. Ob und wie die USA beteiligt sein werden, ist noch unklar.