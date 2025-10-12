Gaza-Abkommen: Trump trifft am Montag Geisel-Familien vor Rede in Knesset

1 Trump will am Montag Angehörige der Hamas-Geiseln treffen. Foto: Alex Brandon/AP/dpa Geisel-Familien, Knesset, Ägypten: US-Präsident Trump fliegt am Sonntag für gleich mehrere Termine in den Nahen Osten. Die einzelnen Stationen seiner Reise stehen jetzt fest.







Washington - Vor seiner Rede im israelischen Parlament am Montagvormittag wird sich US-Präsident Donald Trump in der Knesset mit Angehörigen der Hamas-Geiseln treffen. Das teilte das Weiße Haus mit. Am Nachmittag werde Trump dann zu einer "Nahost-Friedenszeremonie" anlässlich des von ihm vermittelten Abkommens zwischen Israel und der Palästinenserorganisation Hamas in den ägyptischen Küstenort Scharm el Scheich weiterreisen.