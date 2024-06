Vor allem für Teile Bayerns warnt der Deutsche Wetterdienst für den Samstag vor Unwettern. Für das westliche Schwaben, das Oberallgäu und Oberbayern gelte die höchste Warnstufe 4, teilte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Samstag mit. Hier seien teils Niederschlagsmengen von bis 120 Liter pro Quadratmeter möglich.

Für Mittel- und Oberfranken gelte die Warnstufe 3 mit Regenmengen von 40 bis 70 Liter. Ab dem Nachmittag könne es punktuell in Nordbayern starke Gewitter geben.

Auch in der Main-Tauber-Region, auf der Schwäbischen Alb und im Nordschwarzwald warnt der DWD am Samstagnachmittag und in der Nacht auf Sonntag vor starken Regenfällen und Gewittern. Gebietsweise könnte es sogar hageln.

In vielen Städten und Gemeinden entlang der von Dauerregen belasteten Flüsse in Bayern und Baden-Württemberg wird seit Freitag mit Überschwemmungen gerechnet. Der Dauerregen hat vielerorts die Wasserstände der Flüsse ansteigen lassen.

Landesgartenschau bleibt geschlossen

Die Landesgartenschau in Wangen im Allgäu bleibt aufgrund der Hochwassergefahr am Samstag geschlossen. "Es ist viel Wasser im Fluss, und es ist noch nicht klar, wie sich die Lage weiterentwickelt, denn es sind weitere Niederschläge in den nächsten Stunden angekündigt", teilte eine Sprecherin am Samstagmorgen mit. Die Stadt an der Argen hatte am Freitagabend Hochwasseralarm ausgelöst.

In den Kreisen Göppingen, Esslingen und Ludwigsburg stürzten in der Nacht Bäume um, Straßen wurden gesperrt, Einsatzkräfte stapelten Sandsäcke.

Landesstraße nach Erdrutsch gesperrt

Auch für die Region waren in der Nacht teils heftige Niederschläge vorhergesagt gewesen. Bei Reutlingen lösten starke Regenfälle einen Erdrutsch aus, die Landstraße 383 sei zwischen Reutlingen und Gönningen noch bis in die Nachmittagsstunden des Samstag gesperrt, teilt die Polizei mit.

Im Balinger Teilort Zillhausen rückte in der Nacht auf Samstag ebenfalls die Feuerwehr aus. Die andauernden Niederschläge hatten einen Baum am Ufer des Büttenbachs zum Umstürzen gebracht.

Im Zollernalbkreis hatten die Feuerwehren seit Freitag mit Argusaugen die Pegelstände von Flüssen und Bächen beobachtet. In Balingen riet die Feuerwehr den Anwohnern, sich mit Sandsäcken einzudecken, in Dormettingen wurde am Freitag aufgrund der Wetterlage noch kurzfristig das Elements-Festival abgesagt.

Bereits Anfang Mai hatte ein Unwetter die Stadt Bisingen mit voller Wucht getroffen. Straßen wurden überflutet, Keller und Geschäfte standen unter Wasser.

Feuerwehr ist in Alarmbereitschaft

In Horb ist die Feuerwehr ebenfalls in erhöhter Alarmbereitschaft. Durch den anhaltenden Regen seien die Flusspegel in den letzten Stunden stark angestiegen, man müsse mit Überflutungen und geschlossenen Wasserflächen in Senken rechnen, informiert die Wehr am Samstagvormittag auf Facebook. Stand 10 Uhr sei die Hochwasserlage jedoch im unkritischen Bereich.

Der Höchststand werde in der Nacht auf Sonntag erwartet.