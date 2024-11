Die Kurstadt ist eine Faustballhochburg: Zwei Weltmeister kommen aus Bad Liebenzell

1 Bürgermeister Roberto Chiari (Mitte) beglückwünschte die beiden U18-Weltmeister im Faustball, Jakob Heeskens (links) und Frank Lebherz. Foto: Felix Biermayer

Bei der U18-Faustball-Weltmeisterschaft hat Deutschland in Chile den Titel geholt. Ricardo Lebherz und Jakob Heeskens gehören zur Siegermannschaft. Nun hat Bürgermeister Roberto Chiari beide im Rathaus empfangen.









Link kopiert



Es ist ein Erfolg für die Geschichtsbücher. Die U18-Nationalmannschaft der Faustballer holte am 3. November bei der WM in Chile Gold. Im Finale setzte sie sich gegen Brasilien nach Sätzen mit 3:2 durch. Mit von der Partie waren Jakob Heeskens (17) aus Möttlingen und Ricardo Lebherz (18) aus Unterhaugstett. Beide haben das Faustballspielen beim TV Unterhaugstett gelernt. Lebherz tritt mittlerweile für den TSV Calw in der Bundesliga an.