Die „Krone“ in Albstadt-Lautlingen: „Vorbildliches Dorfgasthaus“ erhält Preis

Das Regierungspräsidium Tübingen hat im Wettbewerb um das Prädikat „Vorbildliches Dorfgasthaus“ sechs Gaststätten ausgezeichnet. Eines davon ist die „Krone“ in Lautlingen.
Elf Jahre ist es her, dass der Arbeitskreis Heimatpflege im Regierungsbezirk Tübingen auf Anregung des damaligen Tübinger Regierungspräsidenten Hermann Strampfer einen Preis für vorbildliche Dorfgasthäuser ins Leben rief. Der gebürtige Gmünder Strampfer war selbst Sohn eines Gastwirts, und seine Initiative hatte das Ziel, dem schleichenden Niedergang des Dorfgasthauses alten Stils, das nicht nur ein Verköstigungsbetrieb, sondern ein Ort der Geselligkeit, der Gemeinschaft und der Integration war, entgegenzuwirken.