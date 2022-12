1 Die kleinsten Geschenke wie Gutscheine und Geld zählen zu den beliebtesten Präsenten. Foto: imago/Shotshop/KMNPhoto

Kleidung, Gutscheine oder Tickets für Events? Welche Geschenke dieses Jahr in Deutschland am häufigsten unter dem Weihnachtsbaum liegen werden – und welche die beliebtesten sind.















Die alljährliche Suche nach originellen Weihnachtsgeschenken gestaltet sich nicht immer einfach. Die gute Nachricht für alle, die in diesem Jahr (noch) nicht fündig geworden sind: Die Geschenke müssen oft gar nicht außergewöhnlich sein, um seinen Liebsten eine Freude zu machen. Denn viele Menschen freuen sich auch über klassische Weihnachtsgeschenke. Das zeigen die Ergebnisse einer Umfrage in Deutschland zu den besten Weihnachtsgeschenken 2022 von Statista. Demnach sind die am häufigsten geplanten Geschenke gleichzeitig diejenigen, über die sich die Beschenkten am häufigsten freuen würden.

Das häufigste Weihnachtsgeschenk in Deutschland wird dieses Jahr voraussichtlich der Gutschein sein. So gaben bei der Umfrage 38 Prozent der Befragten an, diesen wahrscheinlich zu Weihnachten 2022 verschenken zu werden. 35 Prozent der Befragten erklärten zudem, dass sie sich über einen Gutschein an Heiligabend freuen würden. Damit ist der Gutschein auch das beliebteste Geschenk der Deutschen.

Gutscheine und Geld beliebteste Geschenke

Parfüm, Kosmetik- und Pflegeprodukte stehen dieses Jahr ebenso hoch im Kurs. So planen 27 Prozent der Befragten, eines dieser Produkte zu Weihnachten zu verschenken, 23 Prozent würden sich über den Erhalt freuen. Damit belegen Parfüm, Kosmetik- und Pflegeprodukte Platz zwei in der Liste der Geschenke, die laut der Umfrage 2022 am häufigsten unter den Weihnachtsbäumen in der Bundesrepublik liegen werden.

Auch Gesellschaftsspiele, Spielzeug und Puppen werden dieses Jahr wohl zu den häufigsten Weihnachtsgeschenken gehören. So gaben 26 Prozent der Befragten an, eines dieser Produkte verschenken zu wollen. Dass nur neun Prozent der Umfrageteilnehmer sich über einen möglichen Erhalt freuen würden, ist darauf zurückzuführen, dass für die Umfrage nur Personen ab 18 Jahren befragt wurden.

Ähnlich häufig unter dem Weihnachtsbaum werden dieses Jahr voraussichtlich Kleidung, Textilien und Schuhe liegen. Ein Viertel der Befragten plant, diese zu verschenken. Etwas mehr als ein Fünftel würde sich über eines dieser Geschenke freuen.

Platz fünf der häufigsten Geschenke an Weihnachten 2022 wird voraussichtlich das Geld belegen. So haben 23 Prozent der Befragten vor, dieses zu verschenken. Knapp dreißig Prozent der Umfrageteilnehmer würden sich über Geld zu Weihnachten freuen. Gemäß der Umfrage ist damit das Geld nach dem Gutschein das beliebteste Weihnachtsgeschenk.

Bücher werden häufiger verschenkt als Smartphones

Ein weiterer Klassiker unter den Weihnachtsgeschenken sind Bücher – und seit wenigen Jahren auch E-Books. Diese planen 18 Prozent der Befragten dieses Jahr an Weihnachten zu verschenken. Die voraussichtlichen Top Ten der häufigsten Weihnachtsgeschenke 2022 komplettieren Schmuck und Uhren (15 Prozent), Tickets für Events (14 Prozent), Smartphones, Tablets und Zubehör (14 Prozent) sowie Unterhaltungselektronik (14 Prozent).

Die zehn beliebtesten Geschenke sind Gutscheine (35 Prozent), Geld (29 Prozent), Parfüm, Kosmetik- und Pflegeprodukte (23 Prozent), Kleidung, Textilien und Schuhe (21 Prozent), Tickets für Events (18 Prozent), Bücher und E-Books (17 Prozent), Smartphones, Tablets und Zubehör (17 Prozent), Schmuck und Uhren (16 Prozent), Reisen (15 Prozent) sowie Lebensmittel und Getränke (13 Prozent).