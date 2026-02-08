Die Klänge der Fastnacht: So unterschiedlich rufen die Narren in unserer Region

Mal „Narri – Narro“, mal „Narro – Narro“ oder ganz eigene Sprüche – auf unserer Fastnacht gibt es alle möglichen Varianten zu hören. Doch welche gehört wohin?
Bald beginnt wieder die Zeit der Fastnachtsumzüge. In den Straßen unserer Region ziehen die Narren der unterschiedlichsten Vereine vorbei – begleitet von Musik und ihren traditionellen Narrenrufen. Einige Vereine haben für ihre Figuren eigene Sprüche, während andere mit dem klassischen „Narri“ die Zuschauer zum Mitmachen auffordern. Doch wer hat welchen Ruf – und was ist auf „Narri“ zu antworten?