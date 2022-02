4 Viel Musik gehört bei den Alternativen Elferräten einfach dazu. Foto: Wegner

"Nun sehet die Katz, die wir bringen, die Katz aus der hoorigen Nacht", verkündeten die "Stärnsinger" vor den Häusern am Fasnetssamstag.















Link kopiert

Schramberg - Wer Interesse hatte, hatte sich zuvor anmelden und einen coronakonformen Besuch der Alternativen Elferrats-"Stärnsinger" "buchen" können. Und so waren diese auch den Samstag über von morgens bis abends auf Tour in Schramberg und sogar zu einem Auftritt bis Rötenberg gefahren.

"Ihr lieben Leut macht auf das Tor" sang die achtköpfige Gruppe um Gitarrist Bernd Dieterle und verkündeten sie wollten "Trübsal, Frust und Corona" vertreiben. Mit dabei die Hoorig Katz – deren "Licht nicht ausgeht" und die "so schee von der Burg herableuchtet".

Fürbitten an die hoorige Katz

Dabei bat der Alternative Elferrat (AE) in seinen "Fürbitten" die hoorige Katz "um Weisheit für die Mächtigen dieser Fasnet, die man Elferräte nennt", aber auch "um Nüchternheit für die, die das Narrenblättle redigieren" und neben Weiterem auch um eigenes Durchhaltevermögen – sowie um etwas zu trinken. Dies hatten die Gastgeber dann auch überall bereitgestellt, so dass dann auch der "Segensspruch" an die Haustüren geschrieben werden konnte, der neben zwei gezeichneten Brezeln auch eine Abkürzung für das Hinterteil eines früher bekannten Schramberger Bäckermeisters beinhaltet, der in einem der Fasnetssprüche vorkommt. Diese drei Buchstaben sollen für eine "Fasnet ohne Ende" stehen, die am Aschermittwoch halt dennoch vorbei ist.

Legendäre Fasnetssongs

Natürlich durften nach einer Stärkung der Stärnsinger auch ein paar der mehr oder auch weniger bekannten legendären Lieder nicht fehlen, ohne die ein Besuch des AE nur halb so schön wäre. Und nach einer knappen Stunde hieß es dann auch wieder aufbrechen, um "hoch im frostigen Norden von Schramberg" zur nächsten Station weiterzuziehen –­ zum Glück hatten die Stärnsinger den Tag über auch den Sonnenschein nicht nur in das Herz gelassen, sondern auch herbeigesungen.

Auch am Fasnetsmontag werden die "Stärnsinger" nochmals einige Schramberger coronakonform vor der Haustür mit ihrem Auftritt erfreuen.