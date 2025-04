Die Jugend überzeugt: So stehen die Mannschaften des SV Hausach da

1 Die Geehrten des SV Hausach (von links): Michael Sonntag, Bernhard Heizmann, Roland Weis, Santo Boscia, Frank Malek, Hubert Heizmann, Otto Ebner, Paul Armbruster und Jürgen Mantel. Foto: Ramsteiner

Während die B-Jugend in der Bezirksliga klar dominiert und die anderen Jugendmannschaften mehr als genug Spieler haben, kämpft die erste Mannschaft des SV Hausach um den Verbleib in der Kreisliga A. Der Verein blickt optimistisch in die Zukunft.









Der SV Hausach hat in den vergangenen Jahren sehr viel am Image gearbeitet (wir berichteten gestern), sportlich gibt es aber zumindest bei der ersten und zweiten Mannschaft noch Luft nach oben. Diese verharrt immer noch in der Kreisliga A und steht seit der 1:8-Klatsche am Samstag gegen Hornberg auf dem achten Rang.