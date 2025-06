Die Idee ist 2022 entstanden: Das macht die Jubiläumsnudeln zu 800 Jahren Dörlinbach so besonders

Flyer, Broschüren, Infomaterial auf dem Esstisch – für alle, die Interesse an den Feierlichkeiten zu 800 Jahren Dörlinbach zeigen , ist Andrea Schwörer bestens vorbereitet.Was nicht fehlen darf: die Jubiläumsnudeln. Das Besondere an ihnen ist ihre historische Verpackung. „Diese entspricht der Originalverpackung aus der Zeit der Teigwarenfabrikation Wehrle“, erzählt die 54-jährige Pfarrsekretärin. Die Fabrik hat von 1911 bis 1952 Nudeln in Dörlinbach hergestellt.

Die Idee, zum Jubiläum Nudeln in der speziellen Form anzubieten, sei ihr nicht alleine gekommen. Im September 2022 war Winfried Wehrle zu Besuch bei ihr gewesen. Dessen Vater – Karl Wehrle – hatte wiederum seinem Vater die Nudelfabrik vorgeschlagen. Sie sei davon überrascht gewesen, da sie von dem lokalen Unternehmen nichts gewusst habe. Dies sei für sie Anlass gewesen, das Thema aufzugreifen und Jubiläumsnudeln für die Feier anzubieten. „Alle waren gleich von der Idee begeistert“, erinnert sie sich an den Startschuss ihres Projekts.

Zusammen mit einer Grafikerin bildeten sie die Originalverpackung nach

Ihre erste Überlegung sei gewesen, die Nudeln selbst herzustellen. Da es viele Vorschriften bei der Produktion gebe, habe sie diese jedoch an die Nudelfabrik Fischinger in Renchen vergeben. Dass die Originalverpackung benutzt werden konnte, sei ein Glücksfall gewesen, betont Schwörer. Zwei Nachkommen der Familie Wehrle seien noch im Besitz zweier Exemplare gewesen und hätten sie ihr zur Verfügung gestellt. Mithilfe einer Grafikerin konnte dann die Verpackung nachgestellt werden, Marke „Schwarzwaldmädchen“, so wie es die Teigwarenfabrikation Wehrle verkauft hatte. Am Design änderte sich nichts, nur die Mengenangabe und rechtliche Hinweise wurden ergänzt. Die 101-jährige Zeitzeugin Anna Thoma sei eine wertvolle Hilfe beim Projekt gewesen. Sie hatte in der Nudelfabrik gearbeitet „und konnte alle Fragen beantworten, die mir einfielen“, so Schwörer.

Im vergangenen Jahr sei die Nudelproduktion ins Rollen gekommen. Ursprünglich wollte sie auf Plastik bei der Verpackung verzichten. Die Firma Fischinger habe davon aus hygienischen Gründen abgeraten. Das Design der Box sei praktikabel, denn sie könne einfach geöffnet und geschlossen werden. Der erste Verkauf erfolgte am Neujahrstag. Die Rückmeldungen der Menschen seien sehr positiv gewesen, freut sich die 54-jährige. Auch Bürgermeister Matthias Litterst habe die historische Verpackung gelobt. Neben der Optik wurde auch die Qualität der Nudeln hervorgehoben, auf die sie bei der Zusammenarbeit mit Fischinger viel Wert gelegt habe.

Senioren unterhalten sich im Rahmen der Aktion über die Nudelfabrik

An einem Tag habe sie einmal 15 Nudelpackungen an einen Kunden verkauft. „Als ich nach dem Grund für die Menge fragte, erhielt ich Ostergeschenke als Antwort“, verrät Schwörer lachend. Im Normalfall verkaufe sie eher ein bis drei Packungen pro Person. Es gab schon kritische Nachfragen bezüglich des Preises, doch ihrer Meinung nach rechtfertigen die Arbeit und der Aufwand den Preis von sechs Euro für 250 Gramm. Zudem sei es eine besondere Aktion im Jubiläumsjahr und die Nudeln können als Geschenk dienen. Ebenso seien bereits tolle Gespräche unter den Älteren zustande gekommen, die sich an die alte Nudelfabrik erinnerten und Geschichten austauschten.

Die Motivation für das Projekt? „Mir liegt meine Heimat sehr am Herzen, ich bringe mich gerne ein“, bekräftigt die 54-jährige. Sie ist in Dörlinbach verwurzelt, seit 1981 spielt sie Klarinette im Musikverein. Bei der 750-Jahre-Feier sei sie im Kindergarten gewesen, nun könne sie aktiv einen Beitrag zum Jubiläum leisten. Die Nudeln verkaufe sie daheim oder an Verkaufsständen, etwa beim Neujahrsempfang oder beim Maihock. Ihr Mann habe den Stand gebaut, so Schwörer. Mit einem Glücksrad könne man eine Packung Nudeln gewinnen.

Das Festwochenende ist das große Highlight

Der Stand mit den Jubiläumsnudeln wird natürlich auch am großen Festwochenende (7. bis 9. Juni, siehe Info) vertreten sein. Für die 54-jährige sind die drei Tage das absolute Highlight der 800-Jahre-Feier. Sie formuliert ihr Ziel für das Fest so: „Wir wollen ein gutes Fest mit vielen Besuchern haben. Die Leute sollen mit dem Programm begeistert werden.“ Die Jubiläumsprodukte sollen auch eine Rolle spielen, dazu zählen Brot, bedruckte T-Shirts – und natürlich die historischen Nudeln.

Das Jubiläumsfest

Das dreitägige Festwochenende, das Hauptevent im Dörlinbacher Jubiläumsjahr, beginnt am Samstag. Zentrum der Feierlichkeiten ist das Festgelände neben dem Sportplatz. Bürgermeister Matthias Litterst wird um 18 Uhr mit dem Fassanstich das Festwochenende eröffnen.