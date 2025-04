Der Vorstand sowie zusätzliche Helfer waren am vergangenen Samstag zur Putzaktion auf der Kreuzsattelhütte im Einsatz. Das sonnig-warme Frühlingswetter ermöglichte es, dass man auch um die Hütte herum und auf dem Spielplatz für Ordnung und Sauberkeit sorgen konnte.

Besonderes Augenmerk wurde wie jedes Jahr auf die Kücheneinrichtung gelegt, wo nun nicht nur ein blank geputzter Herd, sondern auch sorgsam eingeräumtes Besteck und Geschirr auf die Gästesaison ab dem 1. Mai warten.

Anton Talmon L’ Armée, der frisch aus dem Amt geschiedene, bisherige stellvertretende Vorsitzende des Schwarzwaldvereins Oberwolfach und Hauptverantwortlicher der Kreuzsattelhütte, konnte den Bewirtungsplan inzwischen bis auf wenige Lücken ausfüllen, wenngleich diese Aufgabe einige Geduld und vieler Nachfragen erforderte. Es hat sich zum Glück ein fester Stamm an Hüttenwirten aus mehreren Vereinen auch im angrenzenden Harmersbachtal gebildet, so dass nicht mehr alle Hüttenwirte ausführlich eingewiesen werden müssen.

Schwarzwaldverein wird von vielen Handwerkern unterstützt

Eine Verbesserung dürfte sich auch durch die Modernisierung und Erweiterung der Solar-Stromversorgung ergeben. In allen Bereichen konnte man sich auf die den Schwarzwaldverein unterstützenden Handwerker verlassen. So bedurfte es oft nur der Koordination und Unterstützung vor Ort.

Besonders gefreut über die Hilfsbereitschaft hat sich neben dem seit Jahren besonders um den guten Zustand der Hütte kümmernden Hauptverantwortlichen Anton Talmon L’ Armée der schwerpunktmäßig mit der Erneuerung der Hütte befasste bisherige Naturschutzwart Peter Armbruster. Mit seinem handwerklichen Geschick ist er im Nachgang noch immer mit Erneuerungen und Verbesserungen beschäftigt.

Am Samstag galt es via „Schiebrad und Schiebseil“ einen neuen Kasten für das Abstellen des Aggregats für die Strom-Notversorgung auf den Dachboden zu hieven und dort zu installieren. Bei der Arbeit in der Küche konnte man sich darüber freuen, dass die Quelle am RegelesKopf weiter gutes Trinkwasser liefert.

Viele Wander- und Bike-Gäste interessierten sich beim Vorbeikommen oder Aufsteigen zum Vogesenblick bezüglich der Saisoneröffnung. So mancher hätte sich am Samstag auch schon über eine Bewirtung gefreut, aber die blieb an diesem Tag den 14 aktiven Helfern vorbehalten, wobei man natürlich den besonders durstigen Vorbeikommenden schon eine Stärkung zukommen ließ.

Reisende aus aller Welt verewigen sich im Hüttenbuch

Für die Verantwortlichen und die Helfer ist ein Blick ins Hüttenbuch immer wieder aufs Neue motivierend. Für den vergangenen Winter kann man nachlesen, dass sich etliche Gäste, auch internationale, über das schützende Dach gefreut haben. Lobend erwähnt wurde dabei auch oft das Angebot der benachbarten Wolfacher Wanderfreunde mit ihrem Quartierangebot auf dem Hohenlochen. So mancher Wandergast wünschte sich solche Möglichkeiten zum Nächtigen auch auf den anderen Westweg-Etappen. Man versäumte es in den Einträgen auch nicht, die Nachfolgenden zu ermahnen, sorgsam und pfleglich mit dem Schlafraum umzugehen und allen Helfern zum Erhalt und der Pflege der Hütte Dank und Anerkennung zu zollen.

So waren erst am Vortag der Handwerks- und Putzarbeiten vier Gäste mit Wurzeln in Italien, Finnland, Russland und Deutschland vorbeigekommen – und der Italiener hat in seiner Sprache Grüße hinterlassen. Sinngemäß heißt es da: „Gerade kommen wir an dieser Hütte vorbei und bleiben stehen, um sie zu betrachten – eine so schöne (und geschlossene) Hütte, die schon so lange existiert. Gute Reise.“

Runder Geburtstag

Auf einem geschnitzten Schild kann man lesen: „Seit 1926“, also im kommenden Jahr der 100. Geburtstag, den man natürlich nach der Grundsanierung in den vergangenen beiden Jahren gründlich zu feiern gedenkt.