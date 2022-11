1 Mitarbeiter des Städtischen Betriebshofs und des Kulturamtes sind mit den Vorbereitungen des Altensteiger Weihnachtsmarktes beschäftigt. Foto: Köncke

Altensteig - Inzwischen steht die genaue Zahl der Holzhütten und Stände fest. An 64 Orten werden Geschenke zum Christfest sowie Speisen und Getränke angeboten. Der Betriebshof hat 45 städtische Hütten in Walddorf gelagert, zusammengebaut und auf Altstadtgassen und exponierte Plätze verteilt.

Außerdem wurde auf dem Altensteiger Marktplatz ein großer Weihnachtsbaum aufgestellt, ebenso auf dem Schlossberg und in sämtlichen Stadtteilen. "Alle wurden gespendet" – auch das ist für Betriebshofleiter Alexander Mix erwähnenswert und nicht selbstverständlich.

Keine Weihnachtssterne in den Einkaufsstraßen

In der kommenden Woche würden viele Lichterketten in den Zweigen hängen und um die Wette leuchten. Auf Weihnachtssterne in den Einkaufsstraßen wird in diesem Jahr aus Energiespargründen verzichtet. "Dafür werden auf dem Schlosshof wunderschöne Illuminationen unter einem adventlichen Sternenhimmel und schillernde Seifenbilder ein herrliches Stimmungsbild erzeugen", schwärmt Kulturmitarbeiterin Christa Haizmann schon im Vorfeld auf ein "besonderes Erlebnis", das durch eine Gruppe hölzerner Schafe im Hintergrund noch gesteigert werden könnte.

Für das Unterhaltungsprogramm an den drei Tagen wurden zahlreiche Musikgruppen engagiert - vom Christophorus-Kinderchor und dem Orchester der Friedrich-Boysen-Realschule über die CJD-Band unter Leitung von Ute Natterer und der Sinfonietta der Städtischen Musikschule bis zur Spielberger- und Emminger Trachtenkapelle. Außerdem geben das Altensteiger Kammerorchester und die Altensteiger Stadtkapelle - inklusive Markgrafen-Grundschulchor - ein Konzert.

Andrea Weber spielt "Frau Holle"

Mit dabei ist beim Weihnachtsmarkt auch das Enri-Theater aus dem Bruderhaus in Berneck. Schauspielerin Andrea Weber erzählt, singt, tanzt und spielt am Samstag, 26. November, um 14 Uhr im Alten Rathaus "Frau Holle" und schlüpft dabei in unterschiedliche Rollen. Weil das Märchen als Mitmachstück angelegt ist, dürfen sich zuschauende Kinder in einigen Szenen beteiligen.

Erwartet werden Mitte nächster Woche auch 29 Schülerinnen und Schüler aus der Partnerstadt Bourg St. Maurice. Sie sind bei Gastfamilien untergebracht, verkaufen auf dem Weihnachtsmarkt französischen Käse aus ihrer Region und haben einen Auftritt.

Das Parkhaus hinter der Städtischen Musikschule stehe wegen Bauarbeiten nur eingeschränkt zur Verfügung, teilt die Stadtverwaltung mit. Abstellen könne man sein Fahrzeug an der Sternenbrücke, auf dem Parkdeck in der Wilhelmstraße, vor dem Stadtgarten, beim Jahnstadion und an markierten Plätzen der Einkaufsstraßen.

Info: Öffnungszeiten

Geöffnet ist der Altensteiger Weihnachtsmarkt am Freitag von 18 bis 22 Uhr, am Samstag von 14 bis 22 Uhr und am ersten Advent von 11 bis 18 Uhr.