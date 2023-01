2 Die Landesberufsschule in Villingen bildet Mitarbeiter in der Gastronomie und Hotellerie aus. Die Bewerberzahlen sind in den vergangenen Jahren jedoch zurückgegangen. Nach der Pandemie steigen sie nun wieder. (Symbolfoto) Foto: © goodluz – stock.adobe.com

Villingen-Schwenningen - Die angehenden Köche und Restaurantfachleute, die an der Landesberufsschule für das Hotel- und Gaststättengewerbe am Mittwochabend ihre Gäste, Lehrer, Eltern und ehemaligen Schüler beim BK-Abschlussprojekt verwöhnten, brennen für ihren Beruf und begeistern. Dennoch zieht es nur wenige junge Menschen in die Gastronomie: "Die Hotellerie brennt", war deshalb auch das Motto des Gastrotalks in der Schule.

Warum machen so viele Leute um Küche und Restaurant einen Bogen? Warum sanken auch an der renommierten Landesberufsschule unter der Leitung von Stephen Riedlinger und seinem Stellvertreter Klaus Schäfer die Zahlen in den letzten Jahren von einst rund 3000 auf nun 1500 Schüler, wobei die Tendenz nach dem Corona-Krisenjahr wieder nach oben zeige.

"Autoritäre Gastronomie nicht mehr üblich"

An diesem Abend wollte die Schule vor allem darstellen, dass "die autoritäre" Gastronomie, wie sie viele noch kennen, längst nicht mehr üblich sei. Dennoch gebe es immer noch viel zu wenig Nachwuchs. Woran liegt das? Was kann man dagegen tun? Wie lässt sich die nächste Generation für eine Ausbildung in der Gastronomie gewinnen? Das sind existenzielle Fragen, die Moderator und BK-Teilnehmer Nico mit seinen Interviewgästen Sara, Lina und Kate klären wollte.

Zunächst eine klare Ansage: Wer sich für das BK an der Landesberufsschule einschreibt, hat sich für die Hardcore-Version entschieden. Schüler können die Fachhochschulreife erwerben, gleichzeitig Geld verdienen und einen Beruf erlernen. Nicht umsonst, so erläutert die ehemalige BK-Absolventin Lina, springen so viele ab (nahezu 50 Prozent), "es ist anstrengend, aber es lohnt sich definitiv", meint sie mit Blick auf Ausbildungsinhalte und damit verbundene Karrierechancen. Zudem finden sich alle Gastro-Berufsbilder in einer Klasse, zeigen die Ex-BK-Schüler einen weiteren Vorteil auf, um dann gleich auf eine erste Hürde zu kommen, die einer entsprechenden Berufswahl entgegen steht: Viele Schüler, die vor der beruflichen Weichenstellung stehen, wissen nicht, dass es diese Art der Ausbildung gibt, "dies sollte in den betreffenden Schulen und auch bei Berufsberatungen viel mehr bekannt gemacht werden".

Gastronomie schreibt "die tollsten Geschichten"

Nicht nur für das Quartett auf dem roten Sofa ist klar, "dass es keine Alternative zu diesem Job, unserem Traumjob gibt", nicht zuletzt auch deshalb, "weil die Gastronomie die tollsten Geschichten schreibt", schwärmt Restaurantfachfrau Lina von ihrem Beruf.

Warum dann doch das teils so schlechte Image des Berufs? Das seien zum einen die Arbeitszeiten, abends und am Wochenende, die ein Privatleben stark belasten können. Dennoch, auch hier hat sich einiges getan. Viele Betriebe bieten mittlerweile eine Viertagewoche an, andere wiederum einen Schichtbetrieb. Manchmal schrecken auch die etwas unangenehmen Gäste ab, so die Erfahrungen. "Teilweise fehlt es da an Wertschätzung", berichtet Sara, die ein eigenes Restaurant in VS hat.

"Die Bezahlung ist sicher ein Thema"

Zudem, kommt Kate (in ihrer Laufbahn auch preisgekrönte Barchefin) auf einen nächsten Negativpunkt zu sprechen, seien die Verdienste in der Industrie teils zwischen 1000 und 1500 Euro höher. "Die Bezahlung ist sicher ein Thema." Ebenso problematisch sei das Anspruchsdenken mancher Gäste: "Gut soll es sein, aber kosten soll es nicht." Trotz mancher Mängel ist für die jungen BK-Teilnehmer und die Ehemaligen klar: Nochmals vor die Entscheidung gestellt, "würden wir uns wieder für diese Ausbildung entscheiden".