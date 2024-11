Oberzunftmeister (OZM) Sebastian Winter eröffnete die Generalversammlung der Narrengesellschaft Hoorig Ettenheim. Er gab einen Überblick über das Narrenjahr 2023/24, in dem die Narrengesellschaft ihr 177-jähriges Bestehen feierte.

Winter betonte den reibungslosen Ablauf aller Veranstaltungen und bedankte sich für den Einsatz und das große Engagement der Mitglieder.

Insbesondere das Narrenbaumstellen am traditionellen Hemdglunkerumzug sorgte für so viel Begeisterung, dass die Narrengesellschaft diese Aktion auch an der nächsten Fasent wiederholen wird, teilen die Narren in ihrer Pressemitteilung mit.

Narrentreffen wird am 2.Februar sein

Im Ausblick auf die kommende Kampagne berichtete Sebastian Summ zunächst über das alljährliche Narrentreffen der Narrengesellschaft, welches im neuen Jahr am 2. Februar 2025 stattfinden wird. Mit insgesamt 60 Zünften und circa 3500 Hästrägern können sich die Zuschauer wieder auf ein buntes Treiben in der Ettenheimer Innenstadt freuen, versprechen die Hoorige. Auch den Narrensprung durch das Obere Tor wird es wieder geben.

Die einzelnen Gruppierungen teilten in ihren Berichten mit, dass sie mit den Proben für die beiden Narrenspiele am 20. und 21. Februar 2025 schon in den Vorbereitungen sind.

Abschied von Michael Kirnberger

Verabschiedet aus dem Vorstand wurde der langjährige Zunftmeister Michael Kirnberger. Er wird die Narrengesellschaft aber weiter als Teil des Narrenrates aktiv mitgestalten.

Narrenspiel erhält Motto

Um 23.11 Uhr wurde mit Entzünden des Narrenlichtes nicht nur das 178. Narrenjahr der Hoorige offiziell eröffnet, sondern auch das Motto des 60. Narrenspiels bekannt gegeben: „Endlich Kindergeburtstag“.

Oberzunftmeister bleibt Sebastian Winter, Zunftmeister ist nun neu Daniel Frey, Rechner bleibt Christian Kirnberger, Plunderwart Wolfgang Greiff, Schriftführerin Sabrina Lauck.

Zum Narrenrat gehören Anna Dees (neu), Michael Kirnberger, Helmut Hauser, Alexander Jäger, Rainer Kopp, Wolfgang Kratt, Martin Müller, Klaus Sievers und Sebastian Summ.