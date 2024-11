TSG Hoffenheim gegen FC 08 Villingen - so war das Spiel

Der FC 08 Villingen hat beim Top-Team der Regionalliga Südwest, der TSG Hoffenheim II, nicht überraschen könnnen.









Die Gäste aus dem Schwarzwald unterlagen mit 1:3 (0:2) und sind damit wieder Tabellen-Schlusslicht. Die junge Hoffenheimer Mannschaft ging schnell durch zwei Strafstoßtore von Luka Duric (6./9.) mit 2:0 in Führung. Noah König erhöhte in der 67. Minute für die TSG auf 3:0. In der 84. Minute gelang dem eingewechselten Karlo Kuranyi der 1:3-Endstand.