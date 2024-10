Der FC 08 Villingen hat beim Regionalliga-Spitzenreiter FSV Frankfurt mit 0:3 (0:2) verloren. 1525 Zuschauer sahen drei Tore des Frankfurter Top-Spielers Cas Peters (19./34./46.). Zumindest in der zweiten Halbzeit konnten die Villinger mithalten.









Nach einer enttäuschenden ersten Halbzeit, in der die Gäste keine einzige Chance verzeichneten, verkaufte sich der Aufsteiger aus dem Schwarzwald dann in den zweiten 45 Minuten besser. Am verdienten Sieg des Top-Teams aus der Main-Metropole gab es aber nichts zu rütteln. Es ist für den FSV der siebte Dreier in Folge.