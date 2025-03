Der FC 08 Villingen hat das Regionalliga-Kellerduell beim FC Gießen unglücklich mit 1:2 verloren.









Die Hessen gingen in der 39. Minute durch Oliver Kovacic mit 1:0 in Führung. Christian Derflinger glich vier Minuten nach Wiederbeginn zum 1:1 aus. Durch ein kurioses Gegentor kassierten die Nullachter in der 53. Minute das 1:2 durch Ilias Ebnoutalib. Die Gäste waren in der zweiten Halbzeit spielbestimmend, doch es fehlte etwas die Konsequenz bei den Abschlüssen, um in Gießen zu punkten.