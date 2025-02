Der Spaß auf der Gaß’ in Horb zeigt: Es ist überall bumsvoll. Alt und jung feiern, als ob es kein Morgen gibt. Was sagt das über die Zukunft von Horb aus?

Was hören wir alle für ein Gemoser und Gemecker. Deutschland, wieder der kranke Mann Europas. Haushaltskrise in Horb. Trump und Musk an der Macht. Hofmarschall Dani Wagner hatte es kurz gemacht: „Die Politik, die bleibt verrückt, egal, wer nun den Thron bestückt.“

Doch wie gehen die Horber mit dieser miesen Stimmung um? Der Spaß auf der Gaß 2025 beweist – wir haben Optimismus. Wir glauben an uns und haben das Lachen nicht verloren. Im Gegenteil. Beim Schmodo zeigt Horb: Wir bleiben die Beasty Boys nach dem Motto: „You gotta fight for your right to party!“

Die ganze Markthalle ist „on Fire“ beim Schmodo. Foto: Jürgen Lück/Juergen Lueck

Rund um die Schwalhalla-Bar ist es brechend voll. Die Alten Herren des FC Horb sind im Nasa-Style als Astronauten, heben ab. Becher hoch – wir starten durch in die Champions League! Bäcker Matthias Saur hat das lecker-mäßig schon geschafft. Und zeigt mit dem Retro-Lampenschirm-Hut: In der Backstube wirds morgen auch ohne mich gut. Die netten Ladys aus dem Gäu verhexen diesmal mit Zauber-Hüten und lustigen Perücken. Klar, dass an der neuen Likör-Bar der Turmschurken gleich Ahoi-Wodka rausgelutscht wird.

Lecker. Der Ahoi-Wodka schmeckt am Feier-Zentrum der Turmschurken an der Schwalhalla-Bar. Foto: Jürgen Lück/Juergen Lueck

Das Steinhaus – brechend voll. Oben wird getanzt, was das Zeug hält. Und sogar der Bonzen-Havanna-Service ist vor Ort – Zigarren-Sale. Im bumsvollen Party-Zelt bei Weinhaus Dörr tanzt die „Jamaika-Koalition“ auf den Tischen, während sich die Schornsteinfeger im neu eröffneten Greifen mal ein kühles Pils gönnen.

Im Party-Zelt beim Weinhaus-Dörr rockt diese junge Frau amtlich ab. Foto: Jürgen Lück/Juergen Lueck

Im Goldenen Adler hatten die Bareis noch gezittert: „Wir haben eine neue Band. Mal sehen, ob es funktioniert.“ Doch als der Reporter eintritt, haben die Musiker das Publikum im Griff – alle tanzen schön in Formation. Und als die Stadtkapelle reinkommt und „Es gibt kein Bier auf Hawai“ intoniert, schunkelt sogar das Team hinter der Bar mit der Senior-Chefin mit.

So rockt die Stadtkapelle die Schmodo-Fans im Goldenen Adler. Foto: Jürgen Lück/Juergen Lueck

Im ehemaligen Teeladen im Mühlgässle hat die Narrenzunft Rexingen ihren Hexenbesen aufgemacht – eine Premiere. Sehr clever: Hier gibts nicht nur Hexenschnaps aus der Spritze, sondern auch die Rote als schnelle Wegzehrung. Genial!

Grr. So tanzen die Tiger-Ladys im Hexenbesen der Narrenzunft Rexingen. Foto: Jürgen Lück/Juergen Lueck

Beste Stimmung auch in Kulisse und Holzwurm. Das steigert sich noch in der Markthalle, wo die DJs die ganze Menge „On Fire“ setzen. Da wird sogar das Bein zum Sirtaki gehoben – auch draußen vor der Tür.

Hey Elon Musk! Talheim ist schneller auf dem Mars als Du. Foto: Jürgen Lück/Juergen Lueck

Und im Gleis Süd zeigt Talheim den Amis, wo der Hammer hängt. Die Ladys in Silber heben die Hände und sagen: „Talheim first – Elon, wir sind als erster auf dem Mars.“

Der Rundgang zeigt: Wir in Horb sind die Feierbiester. Was für eine perfekte Einstimmung bis zum großen Umzug am Rosenmontag.