Die Haslacher Siegfried und Ursula Giesler feiern Diamantene Hochzeit: „Wir sind dankbar, dass wir einander haben“

Ein großes Ereignis stand dem Ehepaar Siegfried und Ursula Giesler aus Haslach am vergangenen Samstag ins Haus, denn an dem Tag waren die bekannten Haslacher Geschäftsleute seit mittlerweile 60 Jahren verheiratet. Im Kreise der Familie und mit zahlreichen Freunden, die aus nah und fern anreisen, feierte das Jubelpaar seine Diamantene Hochzeit im Gasthaus zur Linde in Hofstetten.