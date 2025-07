Die Haslacher „Gassenfezer“: Vorstand wird umgebaut

1 Der neu formierte Vorstand – Simon Wacker (von links), Ronja Moser, Alexander Psak, Markus Kienzle, Tobias Lupfer und Fritz Neumaier – mit Bürgermeister Armin Hansmann Foto: Zoch Die „Gassenfezer“ haben einen neue Führung und drei neue Mitglieder.







Es läuft für die „Gassenfezer“ – nicht nur musikalisch: Trotz gestiegener Ausgaben für die technische Ausstattung sowie die Busfahrten über die lange Fasent 2025 blieben die Finanzen stabil. Der Vorstand wurde in der Hauptversammlung im Haus der Musik verjüngt. Abseits der Musik war die Haslacher Guggenmusik zum Jahresbeginn bei Arbeitseinsätzen gefordert: Beim Jubiläums-Narrentreffen der Ruhmattenschimmel in Bollenbach bewirteten die „Gassenfezer“ ein eigenes Zelt, und schon im Januar beteiligten sie sich in der Vereins-Hütte an der Premiere des Kulinarischen Wintermarkts in Haslach.