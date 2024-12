Bilanz Teil I mit Jonathan Annel Geschäftsführer der TSG Balingen über Isik, Eroglu, Transfers und Ziele

Auch die TSG Balingen befindet sich seit Samstag in der Winterpause: Wir haben Geschäftsführer Jonathan Annel getroffen und mit ihm Bilanz gezogen. In Teil I des Jahresrückblicks spricht er über Murat Isik, das Aufstiegsrennen in der Oberliga, einen möglichen Abgang von Halim Eroglu und vieles mehr.