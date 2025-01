Die Gründe sind „wirtschaftlicher Natur: ZG Raiffeisen schließt Märkte in Lahr und Ichenheim

ZG Raiffeisen schließt Märkte in Lahr und Ichenheim

1 Die Tage des ZG-Raiffeisenmarkts im Lahrer Westen sind gezählt – er rentiert sich offenbar nicht mehr. Foto: Bender

Die genossenschaftliche Unternehmensgruppe gibt zum 30. Juni Standorte in zwei Ortenauer Kommunen auf. Die Gründe seien „wirtschaftlicher Natur“. Für die Kunden in der Region arbeite man an einer Lösung.









Es ist eine Ära, die in der Güterhallenstraße zu Ende geht: Selbst am Karlsruher Hauptsitz der Raiffeisen-Zentralgenossenschaft weiß man nicht zu sagen, wie lange es die Niederlassung im Lahrer Westen bereits gibt – „sicherlich schon über 25 Jahre“, heißt es aus der Pressestelle. Dort bestätigte man am Mittwoch Informationen unserer Redaktion, wonach der Agrar-Handel nebst angeschlossenem Markt Mitte des Jahres für immer seine Türen schließen wird.