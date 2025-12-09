„Die große Weihnachtsshow“: Giovanni Zarrella holt die Stars nach Offenburg

Giovanni Zarrella präsentierte in Offenburg „Die große Weihnachtsshow“. Zahlreiche Prominente Gäste unterstützten ihn dabei, Spenden für den guten Zweck zu sammeln.
„Wir läuten die Weihnachtszeit gemeinsam ein. Und das aber so, wie man es in der Welt auch tun sollte – miteinander. Nicht nur für sich selbst, für die eigene Familie und für die eigenen Freunde, sondern darüber hinaus auch für Menschen, die Hilfe benötigen. Es soll ein Abend voller wunderschöner Musik und vertrauter Lieder sein, schöner Weihnachtssongs, die man gerne mitsingt und die Vorfreude machen auf das, was 20 Tage danach passiert, nämlich das Weihnachtsfest“, stimmt Moderator Giovanni Zarrella das Publikum auf den Abend ein.