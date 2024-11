Die große Abstiegsfrage: Wie der VfB Stuttgart II Einfluss auf die Bezirksliga haben kann

1 Der SV Wittendorf (weiße Trikots) und TSV Harthausen/Scher profitierten in der Vorsaison beide von der Strukturreform des WFV, welche weniger Absteiger zur Folge hatte. Nun kämpfen sie erneut um den Klassenerhalt in der Landesliga. Foto: Kara

Wie viele Team steigen ab? Diese Frage stellen sich Spieler, Offizielle und Fans regelmäßig, speziell wenn die Saison dem Ende entgegengeht. Wir geben frühzeitig einen Überblick und zeigen, welche nach Teams nach aktuellem Stand gerettet oder abgestiegen wären.









Link kopiert



Was hat die U21 des VfB Stuttgart mit einem Bezirksligisten Ihrer Wahl in Württemberg zu tun? Auf den ersten Blick halten sich die Zusammenhänge – mit Ausnahme der ausgeübten Sportart – in Grenzen. Die Abstiegsfrage, welche zum Saisonende in den diversen Ligen im Amateurfußball in den Fokus rückt, wird aber auch ein Stück weit durch die Geschehnisse in der 3. Liga beeinflusst. Wir geben einen Überblick.