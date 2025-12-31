Die Goldene Sau von Kandern: Nur Markgräfler Wein darf eingefüllt werden

Die Goldene Sau zählt zu den wertvollsten Trinkgefäßen in Baden. Auch Bürger Kanderns hatten in den vergangenen Jahrhunderten die seltene Gelegenheit, daraus trinken zu dürfen.
Das Fassungsvermögen dieses berühmten Keilers, der nach einer erfolgreichen Jagd von Georg Friedrich Markgraf von Baden (1573 bis 1638) im Jahr 1605 dem Forsthaus gestiftet wurde, beträgt knapp eineinhalb Liter. Diesen seltenen Trinkpokal aus feuervergoldetem Silber fertigte der renommierte Augsburger Gold- und Silberschmied Balthasar Lerff (um 1572 bis 1622) im Auftrag des Markgrafen.